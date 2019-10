Amparo acaba en la cárcel tras ser traicionada por alguien muy especial

Amparo tuvo que huir después de que su marido despertara del coma y la delatara por el asesinato de Elvira. Salió corriendo de la residencia y se refugió con los vagabundos del barrio. Muy asustada, y tras recibir una llamada muy sospechosa de su hija buscándola, no vio otra salida que llamar a alguien con el que no tenía contacto desde hace muchos años. Ese alguien era su hermana, no tuvo otra que pedirle ayuda. Amparo le confesó todo lo que le había pasado para ver si ella podía hacer algo, pero lo que no se le pasó nunca por la cabeza es que su hermana fuera a llamar a la policía. El motivo no era otro que Alfonso. Amparo se lo quitó y ella estaba despechada y dolida.