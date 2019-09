Así se ejecutó el robo al bingo en ‘Señoras del HAMPA’: “Abortamos el plan"

En este punto, parecía que todo estaba controlado. Caos en la sala principal del bingo y todo el personal volviéndose loco. Maite ya podía entrar en el despacho de Félix . Con los números que le dio la vidente (Félix no cree en nada solo confía en ella, todos los días le da los números de su fortuna que casualmente son los mismos que los de la caja fuerte). Maite casi ya lo tenía: solo tenía que abrir la caja y ya está, pero cuando lo hizo, se les escapó que el maletín tenía una cadena que ella no podía quitar.



"Maite Soldevilla, no me puedo creer que hayas planeado robar un bingo y no me lo hayas dicho", le dice Begoña al pillarla en el despacho de Félix. Como son amigas le pide que le ayude con el maletín, no puede quitar la cadena, y encima no tienen tiempo porque está a punto de entrar Félix en su despacho. Pues lo que se le ocurre a Begoña es hacer saltar la alarma de incendios. ¿Cómo? Poniendo su mechero cerca del detector de humos. Y otra vez otro caos en el local.