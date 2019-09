Begoña pilla a Maite robando el dinero

"Maite Soldevilla, no me puedo creer que hayas planeado robar un bingo y no me lo hayas dicho", le dice Begoña al pillarla en el despacho de Félix. Como son amigas le pide que le ayude con el maletín, no puede quitar la cadena, y encima no tienen tiempo porque está a punto de entrar Félix en su despacho. Pues lo que se le ocurre a Begoña es hacer saltar la alarma de incendios. ¿Cómo? Poniendo su mechero cerca del detector de humos. Y otra vez otro caos en el local.