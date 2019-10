Las ‘Señoras del (h)AMPA’ se cambian de banda

Cuando llegaron, Begoña les recibió de una manera un tanto violenta. A escopetazos . Pensaba que venían los médicos: “¿Quién cojones anda ahí? ¿Y esa ambulancia? Que ya os he dicho que no quiero más quimioterapia”, gritaba antes de ver que las visitantes eran sus amigas las del (h)AMPA.

A Begoña no le importaba mucho que Mayte viniera a verla con sus amigas pero que trajera a Arturo casi moribundo , eso ha sido una locura. Está muy grave y necesita ir al hospital. Sin embargo, las chicas no saben qué hacer, si le entregan, las van a encontrar. Arturo, en un despiste de las señoras, pilla la escopeta y empieza a disparar.

Al final, las señoras no ven otra salida que llevar a Arturo al hospital. Se apiadan de él y vuelven a coger la ambulancia, pero no consiguen llegar. Se paran en medio de la carretera después de una fuerte discusión entre ellas donde se deciden de todo, hasta que son malas madres. De repente, aparece un coche: y salen de él Carmona y Asun (ahora son socias). La jefa de los sicarios como no puede con ellas, decide unirse a ellas, es decir, las hace de su banda. Ahora trabajan para ella.