Carmona no se fía mucho de sus sicarios, ellos le han asegurado que han matado a todas las señoras. Pero ella quiere comprobarlo con sus propios ojos, así que decide ir al lugar de los hechos, y Juani le confirma que ellas no están entre los muertos. Nadie sabe dónde están. Y no tiene más remedio que castigar a sus hombres. ¿Cómo? Con una copa de vino envenenada. Carmona les ofrece a los tres brindar por el trabajo bien hecho y cuando ve que han bebido les dice que uno de ellos va a morir.