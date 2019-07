No hay rastro del cuerpo de Elvira: Quién lo habrá encontrado

Tienen que encontrarlo como sea, porque si no la policía lo puede rastrear y llegar al cadáver. Así que deciden cavar donde la han enterrado pero de repente no está donde tenía que estar: “¿Pero cómo se puede perder una muerta dos veces?”, chilla Mayte desesperada. Pues sí que se puede perder porque ahí no está. Y de repente… aparece la suegra.