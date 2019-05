Mayte (Toni Acosta) se ha querido presentar en este vídeo, ella vende robots de cocina pero lo que es vender no vende mucho: “Este año 3”, cuenta esta madre de familia. No da más abasto porque no le da la vida, entre el trabajo, los niños, la casa, las extraescolares… Además pertenecer al AMPA le ha traído muchos quebraderos de cabeza.