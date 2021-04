¡Las ‘Señoras del (h)AMPA’ están de vuelta!

Hace muy poquito pudimos disfrutar de los primeros episodios de la temporada 2, junto a ‘La cebra’, ‘La jirafa’, ‘La leona’ y ‘La vaca’ y pudimos comprobar que las superheroínas de Carabanchel no descansan. Cuando todo el pueblo seguía destrozado por el misterioso asesinato de Juani, las ‘Señoras del (h)AMPA investigaban el paradero desconocido de Ramón, que junto a su madre, les trajeron muchos problemas …

Por si tuviesen poco, estaban en el punto de mira de la periodista Belinda Chamorro, que no se iba a rendir hasta desvelar la identidad de nuestras heroínas. Consiguió desenmascarar a Virginia y no dudó en chantajearla para conseguir las otras 3 identidades. Vir no pudo soportar el miedo a perder a sus hijas y las delató…