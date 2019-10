Los sicarios de Carmona llegan a la comunión para matar a Mayte, Lourdes, Virginia y Amparo

Carmona está harta de estas mujeres, están siempre donde no tienen que estar. La jefa de los sicarios no entiende cómo Mariano no ha matado a los hijos de Mayte Soldevilla porque era algo muy sencillo de hacer. Pero encima está ese policía todo el día merodeando por el club. Desireé le cuenta que Arturo está siempre ahí por las chicas: “Las estaba buscando a ellas”, le dice a Carmona. Ahora sí que sí, las tienen que matar a todas… La banda aprovechará el día de la comunión de Goyito para presentarse en ‘Happylandia’ y acabar con ellas… ¿Lo conseguirán?