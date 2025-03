Sevilla, 1922. Elena de Valmonte no es una marquesa convencional . Es una mujer culta y adelantada a su tiempo que, a pesar de su posición privilegiada, se pasa las horas en los fogones, rodeada del servicio, haciendo lo que más le apasiona: cocinar.

Dispuestas a esconderse, las dos mujeres viajan a Madrid … ciudad de la que Cecilia se marchó hace años para dejar atrás una vida de la que prefiere no hablar. Después de una accidentada llegada, se refugian en el local de un restaurante cerrado hace años. Esa noche, paseando entre los fogones, Elena se da cuenta de que tiene la oportunidad de empezar de cero delante de sus narices: ¿y si reabre ese restaurante y lo convierte en uno de los mejores de la ciudad?

Juntas ponen a punto el restaurante, que reabre bajo el nombre de “La Favorita Bistró”. Allí, entre fogones, guisos y recetas, este peculiar grupo de mujeres se convertirá en una gran familia, darán lo mejor de sí mismas, compartirán secretos, muchas risas y unas cuantas lágrimas, y hasta encontrarán al amor de su vida… Pero también descubrirán que hace falta mucho más que talento y ganas para mantener el restaurante a flote. Porque quizás los problemas no han acabado, si no que no han hecho más que empezar…