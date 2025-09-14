Silvina Ajmat 14 SEP 2025 - 17:31h.

La nueva serie que prepara Telecinco se presentó en el South Series Festival de Cádiz

Martiño Rivas: "A día de hoy es complicado imaginarse una historia de amor imposible, esta lo es"

Compartir







Falta cada vez menos para el debut de ‘Ella, maldita alma’, y la presencia de parte del elenco en el South Series International Festival de Cádiz no hace más que aumentar las expectativas. La ficción, protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, fue filmada en Conil de la Frontera y Zahara de los atunes, ciudades que prestaron sus cascos históricos pintorescos y sus entornos marítimos para recrear el universo que propone la novela de Manuel Rivas en base a la cual se ha creado esta serie.

A Cádiz esta vez viajaron solo Martiño y Karina, junto a los dos directores, Iñaki Mercero y Javier Quintas, Aurora Guerra, directora y guionista, y Álvaro Benítez, productor. Todos desfilaron por el photocall que se organizó en la playa de La Caleta, un punto ideal para mostrar el paisaje gaditano al mundo.

La serie se estuvo rodando desde finales del año pasado hasta marzo del 2025 y durante ese tiempo los actores estuvieron casi instalados en la provincia de Cádiz. En una breve charla con Telecinco, Martiño y Karina contaron cómo fue rodar en Conil de la Frontera y lo que más echan de menos de aquella experiencia. "Volvería", nos ha dicho el actor gallego.

"Es una serie con muchas capas, con muchos personajes y creo que es para todos los gustos, porque tienes misterio, amor, thriller, tiene de todo", nos ha dicho la actriz que interpreta a una mujer ucraniana que será parte de un apasionado triángulo amoroso, para cebar a la audiencia.

Luego, hubo una proyección del primer episodio de la serie en el Teatro Gran Falla, que recibió un aplauso elogioso. La fecha de estreno todavía no se ha anunciado pero no tardará en darse a conocer.