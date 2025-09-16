María Cerezuela: "Con 'Romi' queremos acercar al público oyente a una realidad que también existe"

Silvina Ajmat 16 SEP 2025 - 10:50h.

María Cerezuela se transforma en una detective sorda que convierte su vulnerabilidad en fortaleza en 'Romi', el nuevo thriller de Mediaset ambientado en Bilbao

La actriz asegura que la serie no solo es un procedimental de investigación, sino también un relato sobre resiliencia, representación y conflictos familiares, ¡dale play!

María Cerezuela, Goya a Actriz Revelación por 'Maixabel', se convierte en la gran protagonista de 'Romi', la nueva serie de Mediaset que se estrena el 26 de septiembre en Prime Video. En el South International Series Festival de Cádiz, la actriz habló en exclusiva con esta web sobre un papel que supone un desafío en su carrera: el de una detective privada que perdió la audición en un accidente siendo niña y que ha aprendido a convertir esa experiencia en una fortaleza.

Anoche tuvo lugar la presentación oficial de la serie en el Teatro Gran Falla, con una alfombra roja que reunió al elenco principal. Allí deslumbró María Cerezuela, acompañada por Edurne Azkárate, Elena Irureta y Unax Ugalde, que también forman parte del reparto.

"Romi confía mucho en sí misma y no quiere ayuda de nadie", asegura la joven. Esa independencia extrema marca a un personaje que, además de enfrentarse a la resolución de diferentes casos, vive un conflicto personal constante con su madre, Alaia —interpretada por Natalia Millán—, inspectora de la Ertzaintza y figura clave en el drama familiar que atraviesa la serie.

La actriz reconoce que preparar a una protagonista con estas características no fue sencillo. Antes de empezar el rodaje, trabajó durante semanas con una coach de lengua de signos. "Lo más difícil fue llevarlo a la pantalla y que se entendiera con naturalidad", explica. Una dificultad que responde al compromiso de la producción con la autenticidad y que conecta con uno de los temas centrales de la ficción: la representación de la discapacidad auditiva en televisión.

Pero Romi no es solo un thriller procedimental con casos autoconclusivos; también es una historia de vínculos y heridas familiares. La muerte del padre de la protagonista se convierte en el hilo conductor que obligará a madre e hija a colaborar y a enfrentarse a secretos del pasado. "Con esta serie queremos acercar al público oyente a una realidad que también existe", afirma la actriz, convencida de que el valor de la propuesta está tanto en su mensaje como en su ritmo narrativo.

Rodada íntegramente en Bilbao y con un reparto en el que destacan Edurne Azkárate, Unax Ugalde, Elena Irureta y Asier Etxeandia, 'Romi' se perfila como uno de los estrenos más esperados del otoño televisivo. Una ficción que mezcla drama, acción, intriga y comedia, y que encuentra en María Cerezuela a una protagonista diferente: fuerte, vulnerable y dispuesta a demostrar que otra manera de contar es posible. Dale Play y no te pierdas la entrevista a la protagonista de la serie.