Cadena de preguntas: de Carlos Bardem a Marta Hazas, el reparto de 'La Agencia' juega a entrevistarse

Carlos Bardem, Marta Hazas, Fiorella Faltoyano, Javier Gutiérrez y Manuela Velasco se hacen preguntas entre ellos

Además, el elenco de 'La Agencia' deslumbra en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Esta noche, a las 23, llega el esperadísimo estreno de 'La Agencia', una serie que promete mucho, pues el reparto de actores no puede ser más atractivo: Carlos Bardem, Marta Hazas, Fiorella Faltoyano, Javier Gutiérrez y Manuela Velasco pondrán el cuerpo a los representantes de la agencia de talentos Rebeca Talent, en torno a la cual se organiza esta ficción. Se trata de una adaptación de la serie francesa 'Dix pour cent' (o 'Call my agent'), que cuenta los enredos del universo de las estrellas de cine y televisión con sus managers al tiempo que la trama desarrolla otras temáticas más profundas y dramáticas, aunque siempre dentro del código de comedia.

Cada vez que nos hemos acercado al reparto de esta serie hemos notado el buen rollo que hay entre ellos. Por eso, nos atrevimos a pedirles que se presten a un divertido formato de "preguntas encadenadas" que desvela curiosidades sobre sus personajes y reflexiones sobre el mundo de la interpretación.

La dinámica del juego resulta tan sencilla como entretenida: les pedimos a los actores y actrices que se pongan en la piel de un periodista. ¿El resultado? Un divertidísimo vídeo en el que cada actor formula una pregunta que debe responder su compañero de reparto, creando una cadena de cuestiones que van pasando de uno a otro. Gracias a sus preguntas hemos logrado conocer mejor tanto a los intérpretes como a los personajes que dan vida en esta ficción ambientada en el competitivo mundo de las agencias de representación de actores. Y por supuesto, que un vídeo lleno de risas. ¡Dale play para descubrir las preguntas que se hacen entre compañeros de elenco!

Carlos Bardem y el inicio del juego

Carlos Bardem, quien interpreta a Matías en la serie, abrió el juego con una pregunta directa y con un punto de humor hacia Marta Hazas: "¿Es cierto que Matías es el mejor representante de 'Rebeca Talent?". Una cuestión que no solo busca la complicidad entre compañeros, sino que también introduce a los espectadores en el universo de la serie, en la que Rebeca Talent es la agencia que sirve como escenario principal de las tramas. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las preguntas y respuestas!

Pero quizás uno de los momentos más emotivos llegó casi al final del vídeo de la mano de Javier Gutiérrez, quien antes de formular su pregunta a Manuela Velasco, quiso destacar el talento de su compañera: "Manuela es una de las mejores actrices de este país y la gente todavía no se ha enterado".

La pregunta de Gutiérrez a Velasco cerró el círculo con una cuestión directa sobre la realidad profesional: "¿Qué crees que tienes que hacer para trabajar tanto como te mereces?".

Los cinco intérpretes demuestran la química que promete trasladarse a la pantalla cuando 'La Agencia' se estrene en Telecinco. ¡Dale play al vídeo y descubre el rifi rafe que se ha generado entre los actores!

El reparto de 'La Agencia' deslumbra en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) vivió uno de sus instantes más esperados con la puesta de largo de 'La Agencia'. La alfombra naranja se convirtió en uno de los puntos más concurridos del certamen, donde los protagonistas fueron recibidos entre vítores, flashes y el entusiasmo del público.

El encargado de inaugurar el desfile fue el showrunner de la serie, Daniel Écija asegurando que Vitoria-Gasteiz “es una ciudad fantástica”. Luego, hizo su aparición Marta Hazas, quien da vida a Valeria Ortiz, una agente brillante, sofisticada y con gran instinto para descubrir el talento. Radiante y cercana, la actriz no dudó en parar varias veces para sacarse fotos y charlar con los asistentes. ¡Dale play al vídeo y descubre todos los detalles de la alfombra naranja!