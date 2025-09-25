Avance | La llegada de Petra Martínez a la agencia provoca una auténtica revolución
El segundo capítulo de 'La agencia' ha traído consigo un sinfín de novedades que nos han dejado con la boca abierta. Rebecca Talent continúa en su loca rutina, sin parar de trabajar, haciendo frente a las necesidades de todos sus actores.
En el próximo capítulo, la agencia comienza a trabajar con una nueva incorporación, la actriz Petra Martínez. Eso sí, no todo será tan fácil como parece, y todo se torcerá provocando un auténtica revolución.
Además, la agencia contará con una nueva trabajadora en su plantilla mientras Matías Alvarado continúa al frente.
Por su parte, Laura se reencontrará de nuevo con Ismael. Y no solo eso. Acudirá personalmente al despacho de su padre para confesarle que tenía razón, que este mundo no es para ella y que se marcha. La idea de volver a Denia será ahora su prioridad.
Andrea continuará viviendo su historia con Asier, mientras Gabi se centra en el trabajo tratando de recuperarse poco a poco en su piso de soltero. Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el tercer capítulo de 'La agencia', en Telecinco.