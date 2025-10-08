Logo de telecincotelecinco
Avance | La nueva temporada de 'La que se avecina', muy pronto en Telecinco

Amador Rivas y Agustín Gordillo, en la consulta del médico'La que se avecina'
En la nueva temporada de 'La que se avecina', que llegará a Telecinco muy pronto, Amador Rivas y Agustín Gordillo van a la consulta del médico donde el albaceteño recibe una importante noticia: "Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal".

Todos pensamos la misma pregunta que lanza el 'Cuqui': "Entonces, ¿qué tengo ahí dentro?". Su amigo le propone que mueva la cabeza para descubrir si suena o si al volcarla, "como cuando te entra agua en la piscina", se soluciona. ¿Qué sucederá en esta nueva temporada? ¡No te lo pierdas!

