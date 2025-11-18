La temporada 16 de La que se avecina llega hoy a Prime Video

telecinco.es 18 NOV 2025 - 13:06h.

La nueva temporada contará con ocho episodios de 50 minutos

Cada martes se estrenará un nuevo capítulo en la plataforma

¡Ha llegado el día! La que se avecina, producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España, estrena hoy, 18 de noviembre, su temporada 16 en Prime Video con un episodio semanal. Desde este momento ya está disponible el primer episodio y, a partir de ahora, cada martes se estrenará uno nuevo.

Una temporada cargada de humor, enredos y nuevas etapas

La nueva entrega estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos que mantienen el espíritu característico de la serie: situaciones inesperadas, personajes al límite y tramas llenas de giros humorísticos.

En esta temporada, los vecinos de Contubernio 49 regresan con historias renovadas:

Amador vive su mejor momento como empresario, acompañado de un romance tan inesperado como peculiar.

Entre celos, tuk-tuks, sectas, okupas, enredos sentimentales y mucho humor, la temporada 16 promete mantener a los espectadores fieles a su cita semanal.