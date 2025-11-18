Logo de telecincotelecinco
Series

La temporada 16 de La que se avecina llega hoy a Prime Video

Estreno temporada 16 la que se avecina
Estreno de la temporada 16 de La que se avecinaTelecinco
telecinco.es

  • La nueva temporada contará con ocho episodios de 50 minutos

  • Cada martes se estrenará un nuevo capítulo en la plataforma

Compartir

¡Ha llegado el día! La que se avecina, producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España, estrena hoy, 18 de noviembre, su temporada 16 en Prime Video con un episodio semanal. Desde este momento ya está disponible el primer episodio y, a partir de ahora, cada martes se estrenará uno nuevo. 

Una temporada cargada de humor, enredos y nuevas etapas 

La nueva entrega estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos que mantienen el espíritu característico de la serie: situaciones inesperadas, personajes al límite y tramas llenas de giros humorísticos. 

En esta temporada, los vecinos de Contubernio 49 regresan con historias renovadas: 

  • Amador vive su mejor momento como empresario, acompañado de un romance tan inesperado como peculiar. 
  • Antonio Recio continúa decidido a expandir su poder reclutando nuevos “minions” para sus planes. 
  • Yoli y Óscar se estrenan en la maternidad, enfrentándose al caos (y ternura) de cuidar a un bebé. 
  • Martín abre su propio restaurante y se reinventa profesionalmente. 
  • Bruno se adentra en el mundo del cine en una aventura que promete descontrol. 
  • Menchu y Fina quedan atrapadas en un conflicto tan extremo como inesperado. 
  • Julia inicia una etapa fuera del nido, decidida a tomar las riendas de su vida. 
  • Berta y Greta viven un momento de liberación que no pasará desapercibido. 

Entre celos, tuk-tuks, sectas, okupas, enredos sentimentales y mucho humor, la temporada 16 promete mantener a los espectadores fieles a su cita semanal. 

Temas