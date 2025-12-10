telecinco.es 10 DIC 2025 - 16:51h.

‘Aída y Vuelta’ es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video

La distribución en cines de la película correrá a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia

La Aídamanía sigue creciendo con el lanzamiento hoy del póster oficial de ‘Aída y Vuelta’, la película que supondrá el salto a la gran pantalla de la serie ‘Aída’ el próximo 30 de enero de 2026. Junto al cartel, la película presenta también un videoclip que muestra cómo se creó la imagen y revela el proceso detrás de la renovación visual del universo ideado por Paco León, director de la película y autor del guion junto a Fer Pérez. El resultado recoge la atrevida esencia social y cultural de la serie iniciada hace veinte años, poniendo de manifiesto su vigencia y modernidad.

Obra del EQUIPO SOPA, el cartel recoge el espíritu del filme y el tono desenfadado, emocional y reconocible que define la franquicia de ‘Aída’. “Aída y vuelta’ no solo es la vuelta de ‘Aída’. También es una vuelta de tuerca que da un giro a todo y enseña el otro lado”, explica Luis León Acosta,director creativo de SOPA. “El reto era mantener ‘Aída’ original, fresca y un punto extraña, en el límite de la realidad y la ficción. No era modernizarla, sino imaginar cómo habría envejecido si nunca se hubiera ido. Este reto era muy especial. Era volver diez años atrás, al origen. Ha sido muy emocionante y lleno de desafíos”.

Con respecto al rediseño gráfico del logotipo, explica que “limpiamos e inflamos el logo original, casi como un globo, más intenso que nunca, que pudiera parecer un sticker fresco en cualquier moto de Esperanza Sur, un llavero o un nuevo grafiti, pero también que pareciera haber estado ahí desde el 2000. La prueba de fuego era colocar la marca en el plató, en la puerta, en la cabecera de los capítulos… y que se sintiera como siempre”.

Por otra parte, para la caracterización de los personajes señala: “Les pusimos gafas oscuras, no solo en el cartel, las gráficas o el clip, sino también en la escena inicial donde entran uno a uno, como una banda, a lo Ocean’s Eleven, dispuestos a sentarse a la mesa y preparar juntos el próximo capítulo. Las gafas introducen un código pop que permite al espectador aceptar, sin fricción, que la película se mueve entre lo que ocurrió y lo que podría haber ocurrido. Nos permitían llevarlos a un territorio liminar, raro, en la frontera entre los personajes y los cómicos que están detrás de ellos. Como cómicos, las gafas recuerdan a las estrellas de Hollywood cuando salen de incógnito a la calle. Pero como personajes, sus gafazas son un tributo a todo lo que hemos vivido en nuestras calles durante esta última década de ausencia”.

“Empezamos a trabajar con Paco León en pleno éxito de Aída y el Luisma. Desde entonces, hemos tenido la suerte de desarrollar con él los pequeños mundos creativos de cada una de sus películas y series: la saga de ‘Carmina’, ‘Kiki, el amor se hace’, ‘Arde Madrid’, ‘Rainbow’... Pero este reto era muy especial. Era volver diez años atrás, al origen. Ha sido muy emocionante y lleno de desafíos”, finaliza.

Este nuevo póster se suma al teaser póster presentado recientemente —protagonizado por las caras de sus icónicos personajes— y a los pósters individuales que mostraron por primera vez a los principales integrantes del elenco de ‘Aída y Vuelta’.

‘Aída y Vuelta’, distribuida en cines por Sony Pictures Entertainment Iberia, es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España,Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponibletras su paso por las salas. Laura Fernández Espeso y Javier Méndez son los productores por parte de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Ghislain Barrois y Álvaro Augustin por parte de Telecinco Cinema.

La película reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, buena parte de ellos seleccionados en un multitudinario casting online a través de la cuenta oficial de la película en Instagram, @Aídalapeli, que ya ha superado los 100.000 seguidores.

‘Aída y Vuelta’ combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.