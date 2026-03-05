Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 09:05h.

Repasamos la historia de amor de Alicia Hermida y Miranda Acuña en 'Pura Sangre'

En 'Pura Sangre', las miradas de Alicia Hermida, a la que interpreta Blanca Romero, y Miranda Acuña, a la que da vida Amaia Salamanca, se cruzaron por primera vez en la puerta principal de la finca La Galana, el hogar de la empresaria, al que acudió la teniente de la Guardia Civil para recabar pistas acerca del envenenamiento de cuatro caballos. Desde entonces, su historia de amor ha avanzado hasta el punto de que en el sexto capítulo, ya disponible (como todos los demás) en Mediaset Infinity, se besan y dan rienda suelta a la pasión.

En redes sociales, se han convertido en la pareja más querida de la serie y desde la primera vez que se vieron, los fans han bautizado su shippeo como 'Amira', mezclando letras de los nombres de las dos. Repasamos su historia de amor este artículo:

Su primer encuentro

En su primer encuentro, Alicia se quedó sorprendida con la belleza de Miranda y así se lo confesó a su compañero Zamora, que fue quien le contó de camino a La Galana quién era la hija de los marqueses. "¡No mencionaste que era tan guapa!", le dijo a su mejor amigo en Camponuevo.

Ya de vuelta en la intimidad de su hogar, la teniente buscó en internet información y fotos de su crush; y en una cena con Lourdes, la mujer de Zamora, le preguntó por ella.

Su primer plan juntas

Días más tarde de ese primer encuentro que impactó tanto a Alicia, Miranda acudió al cuartel de la Guardia Civil para hablar con ella y, tras ello, le ofreció tomar algo juntas. En su primer plan, hablaron acerca de su pasado, se rieron mucho y Alicia le contó que era lesbiana y que su objetivo era ser madre, por lo que se iba a inseminar para tener un bebé. Miranda le reveló que ella había estado con chicas en su etapa universitaria.

Muchas confesiones y un inesperado acercamiento

Tras ese primer encuentro, llegó un segundo, en el que las confesiones siguieron fluyendo y en el que protagonizaron un inesperado acercamiento porque Miranda se ofreció a ponerle a Alicia una de sus inyecciones de su tratamiento para quedarse embarazada.

Su primer encuentro íntimo

En el marco de la investigación de la Guardia Civil sobre los sucesos acontecidos en La Galana, Alicia descubre que Jacobo Valverde, el marido de Miranda y padre de su hijo Yago, frecuenta un prostíbulo de Camponuevo y le pide consejo a Lourdes, aunque sin revelar la identidad de los protagonistas de la historia.

Tras su conversación con Lourdes, llama a Miranda, que le ofrece quedar a tomar algo en Camponuevo. Como la hija de los marqueses ha bebido mucho, la teniente la lleva en coche hasta La Galana y ahí es cuando se besan por primera vez, tras lo cual se dejan llevar y tienen su primer encuentro íntimo.