La actriz define a su personaje y habla de las dificultades que vive esta investigadora para equilibrar la maternidad y el trabajo

El estreno de 'Pura Sangre' ha marcado el inicio de las apuestas de ficción más esperadas de la temporada, trayendo una serie de personajes complejos. La serie sumerge al espectador en una atmósfera cargada de secretos, paisajes y una trama policial que promete mantener la tensión en cada capítulo, y en el centro de todo esto se encuentra Alicia, un personaje que ha despertado curiosidad por su método y carácter.

Interpretada por Blanca Romero, esta investigadora no encaja en el modelo tradicional policial, sino que llega para desestabilizar el orden que hay. Para entender mejor qué se esconde detrás, la actriz nos ha respondido a unas preguntas, desvelando las claves que hacen de Alicia una pieza única en el engranaje de la serie.

Ante la pregunta de qué distingue a Alicia como investigadora, Romero ofrece una definición que explica el ritmo frenético de sus tramas: "Va por libre, se salta las normas o el protocolo de investigación, se adelanta tener permisos...", aunque la actriz la describe como una profesional "cero cuadriculada" que confía ciegamente en sus corazonadas. Eso, sin embargo, es su mayor virtud ya que se guía por una intuición con la que "siempre da con la tecla". Pero muchas veces actuar por impulso suele llevar a errores, si Alicia se salta las normas, el resto no se queda atrás y tienen muy claro qué le dirían a sus personajes antes de tomar una mala decisión.

La serie plantea un escenario cerrado donde las familias y las tradiciones pesan tanto como la ley. En un entorno donde el silencio suele ser la norma, tener una protagonista que no espera recibir órdenes para actuar, se convierte en algo que hará que la verdad salga a la luz.

Pero Alicia no es solo una placa o una pistola, la serie pone un foco importante en su faceta personal. Este personaje también explora la difícil convivencia entre la maternidad y una investigación policial de alto riesgo. Para Blanca Romero, tiene que existir un equilibrio, pero será algo que su personaje tendrá que trabajar. Según la actriz, Alicia es "una tía fuerte", que sabe separar muy bien sus cosas de su trabajo para poder sobrevivir. Sin embargo, deja en el aire un matiz muy interesante que sugiere conflictos emocionales futuros: aunque logre separar la logística de su vida profesional, admite que "quizá no tanto el corazón". Esto nos deja ver que probablemente la dureza del caso empieza a calar en su esfera más íntima.

Además, Maru Valdivielso cuenta lo más emocionante de su rol

La sensibilidad no es exclusiva de Alicia, el guion ha tocado la fibra el elenco. Maru Valdivieso nos responde: descubre qué fue lo que más le emocionó al construir su personaje.

Valdivielso, actriz de extensa trayectoria tanto en series de televisión (fue parte de los repartos de 'Médico de familia' y 'Hospital central') como en cine o en teatro, tiene el desafío de encarnar a la mano derecha del personaje de Ángela Molina, la marquesa de Monteclaro, dueña de los caballos en torno a los cuales se arma la trama policial.

Es la guardesa de la finca de La Galana, y tiene un papel clave. Es discreta, leal y conoce todos los rincones de la finca, así como los secretos que se esconden en ella.