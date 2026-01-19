Telecinco.es 19 ENE 2026 - 13:15h.

Amaia Salamanca habla de su personaje, Miranda Acuña, en 'Pura Sangre'

'Pura Sangre': estreno el miércoles 28 de enero a las 23:00 horas, en Telecinco

La serie 'Pura sangre' se adentra en el poder, la tradición y los secretos familiares a través del universo de La Galana, una finca histórica ligada al Marquesado de Monteclaro y al prestigioso negocio de la cría de caballos de pura raza. El punto de partida de la ficción es el envenenamiento de varios caballos, entre ellos uno de incalculable valor, un suceso que desencadena una investigación del SEPRONA y saca a la luz un conflicto latente desde hace años, con profundas raíces económicas, políticas y personales.

En este contexto irrumpe el personaje de Miranda Acuña, interpretado por Amaia Salamanca. Miranda es hija de Rosario y José Antonio Acuña y forma parte directa del linaje del Marquesado de Monteclaro. Aunque trabaja en una consultora, está profundamente implicada en los negocios familiares y especialmente preocupada por el futuro de La Galana y de todo el marquesado, un legado que siente como propio. La propia actriz nos cuenta en el vídeo que encabeza este artículo cómo es su personaje, ¡dale al play!

A diferencia de su hermano, que se marchó a la guerra como periodista y se mantuvo al margen de la gestión familiar, Miranda ha permanecido siempre cerca, asumiendo responsabilidades y viviendo de primera mano las tensiones internas. La repentina aparición de su hermano coincide con uno de los momentos más críticos para la familia: el envenenamiento de los caballos, una tragedia que golpea especialmente a Miranda, muy unida a uno de los animales desde su infancia.

Este reencuentro familiar se produce en medio del dolor y la incertidumbre, pero también supone un apoyo inesperado para Miranda, que agradece que su hermano regrese y se implique tras años de huida. Descubre todos los detalles de 'Pura sangre' y los secretos de la familia Acuña en el estreno el próximo 28 de enero a las 23:00h en Telecinco.