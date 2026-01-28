Ana Carrillo 28 ENE 2026 - 12:46h.

Descubre todas las claves de 'Pura Sangre', serie protagonizada por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc

'Pura Sangre': estreno hoy, miércoles 28 de enero, a las 23:00 horas, en Telecinco

Compartir







'Pura Sangre' se estrena hoy, miércoles 28 de enero, a las 23:00 en Telecinco. La serie combina drama, thriller, investigación criminal y romance ambientado en el universo ecuestre, y está protagonizada por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc.

La acción comienza cuando Consuelo (Maru Valdivielso), la guardesa de la finca La Galana, encuentra muertos a cuatro valiosos caballos, que pertenecen a los marqueses de Monteclaro, matrimonio formado por Rosario del Monte (Ángela Molina) y José Antonio Acuña (Pep Munné). Sus hijos, Miranda (Amaia Salamanca) y Héctor (Aitor Luna), son su principal apoyo y la familia confía en la teniente Alicia Hermida (Blanca Romero) para descubrir quién está detrás del envenenamiento de los caballos.

Para muchos, el principal sospechoso es Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), presidente de la cooperativa agraria local y rival histórico de los marqueses, una enemistad que heredó de su padre. Fernando vive en el pueblo con su hija Camino (Berta Bolufer) y años atrás mantuvo un romance con Consuelo, la guardesa, que en la finca encuentra en Marta Uribe (Eva Ugarte), la veterinaria, su principal apoyo tras la muerte de los caballos, que afecta profundamente a su hija adolescente.

Si quieres saber más sobre 'Pura Sangre', aquí tienes siete curiosidades acerca de la serie:

1. Cerca de 90 intérpretes y 130 caballos

Además de los actores que encabezan el reparto, hay decenas de intérpretes que participan en 'Pura Sangre', una serie coral en la que hay varias tramas abiertas. La yeguada también es protagonista en la serie: en el rodaje han participado 130 caballos, coordinados por Richard Cruz, especialista en provisión de animales para grandes producciones como 'Gladiator' o 'Alejandro Magno'.

2. Clases de equitación para los actores

Los caballos son fundamentales en la serie y los actores han tenido que aprender a montar para grabar algunas escenas, como ha sido el caso de Amaia Salamanca, cuyos compañeros destacaron en la presentación de la serie su facilidad para montar a caballo.

Aunque la actriz aseguró en la rueda de prensa de presentación de la serie que no había dado clases de equitación antes de las que recibió para poder dar vida a Miranda Acuña, la hija de los marqueses y una gran amante de los animales.

3. Espectaculares localizaciones

Más del 80% de las secuencias de 'Pura Sangre' han sido rodadas en exteriores de 25 localizaciones de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, destacó en la presentación de la serie la espectacularidad de sus paisajes gracias a haberse grabado entre primavera y verano.

4. 1.400 metros cuadrados en decorados

La finca de La Galana es una de las grandes protagonistas de la serie y es que la acción principal transcurre entre sus lindes. La Galana es la finca del marquesado de Monteclaro y el hogar de Rosario del Monte y José Antonio Acuña, aunque no el de sus hijos, que han desarrollado sus vidas fuera del campo: Miranda trabaja como consultora en Madrid, está casada con un exjinete, Jacobo Valderde (Jaime Zatarain) y tiene un hijo, Iago; y Héctor es reportero de guerra y pasa largas temporadas cubriendo conflictos en otros países.

Para recrear la finca de La Galana y los espacios del pueblo de Camponuevo se construyeron 1.400 metros cuadrados de decorados.

5. Vínculos que traspasan la pantalla

En la serie, Maru Valdivielso interpreta a Consuelo, la persona de confianza de Rosario del Monte, a la que da vida Ángela Molina; una relación de amistad que ha traspasado la pantalla y es que en la presentación de la serie, Ángela Molina se deshizo en halagos hacia su compañera, que le devolvió los piropos.

6. Un rodaje estival

En la presentación de la serie, los actores coincidieron en que fue un rodaje buenísimo, en el que fluyó el buen rollo y en el que disfrutaron muchísimo, pero también estuvieron de acuerdo que recuerdan mucho el calor que hacía en los meses de verano. El rodaje comenzó en primavera pero se extendió durante buena parte del verano, llegando a las 17 semanas.

7. Sostenibilidad en el rodaje

La producción contó con la colaboración de Mrs. Greenfilm, consultora de referencia en producciones sostenibles, con el objetivo de minimizar la huella de carbono. Además, una de las tramas de 'Pura Sangre' plantea una reflexión sobre cómo determinadas tecnologías sostenibles pueden generar tensiones sociales y conflictos en el entorno rural, integrando el debate medioambiental dentro del propio relato.