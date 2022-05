Isabel Pantoja se revela contra su hermano Agustín y protagonizan una feroz bronca

Isabel Pantoja no puede más. La mala racha de la tonadillera no ha acabado y, pese a que se encuentra en Latinoamérica de gira, lo cierto es que en cuanto a su vida personal no acaba de levantar cabeza. Hasta 'Socialité' llegan informaciones que aseguran que Isabel Pantoja se habría revelado antes las exigencias de su hermano Agustín.