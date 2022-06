Natalia OT, habla por primera vez de su nuevo novio: "No quiero precipitarme, le tengo miedo al amor"

La cantante Natalia está de nuevo enamorada.

Natalia no quiere precipitarse en su nueva relación por miedo al amor.

Natalia recuerda a Álex Casademunt: "Ningún compañero de OT lo hemos asimilado".

Hablamos con Natalia, exparticipante de OT1, que acaba de lanzar ‘Fama’, un nuevo single donde habla “de cuando te hacen sentir utilizada o cuando juegan contigo”. La cantante se sincera con ‘Socialité’ y nos habla de su nueva ilusión, de la boda de Chenoa y de la pérdida de Álex Casademunt.

El nuevo novio de Natalia OT

Llevan solo dos meses juntos, pero Natalia se muestra muy ilusionada: “Me ha acompañado (en su último viaje) una persona a la que le tengo cariño, a la que respeto y me respeta, Estoy muy tranquila muy feliz, se me nota en la cara”. Pero Natalia no quiere precipitarse y prefiere no poner etiquetas a su relación con este hombre.

Natalia y el amor: “Lo he pasado muy mal”

Además, Natalia nos confiesa que ha sufrido mucho por amor. Recordemos que cortó su relación con Álex Pérez hace dos años, su pareja con la que llevaba trece años. “Lo he pasado muy mal en el amor, pero es pasado, está tratado, no hay que tocarlo, me ha costado recuperarlo, pero estoy bien”.

La boda de Chenoa

Chenoa se casa en breve y Natalia será una de las invitadas al enlace de su gran amiga, pero… ¿irá acompañada Natalia de su nuevo novio? “Laura es una de las personas más importantes de mi vida, iré sola”.

La muerte de Álex Casademunt