Nena Daconte confiesa que sufre una enfermedad de salud mental: "Resultó ser una pesadilla"

Es la primera vez que Nena Daconte concede una entrevista tan íntima, en la que revela una vida de sombras. Cuenta que, ya cuando comenzó su carrera musical, sentía que no valía lo suficiente ya que fue la primera expulsada de 'OT 2'. Ya cuando formó el grupo Nena Daconte, la cosa no mejoró, pues considera que su propio grupo la boicoteó .

"Los mejores años de mi vida a nivel profesional no los recuerdo porque me pasaba el día fumando porros. A la larga resultó ser una pesadilla. Los últimos años que estaba mal, seguía consumiendo. Toqué fondo, me fui a Madrid a rescatarme a mí misma", confiesa. Acudió a psiquiatras, que le diagnosticaron bipolaridad y depresión psicótica. La artista, que admite que ya se encuentra bien, comenzó a escribir todas sus vivencias a modo de terapia y ahora publica un libro con sus memorias.