Juan José Ballesta continúa desaparecido . Aunque sus padres quisieron arrojar un poco de luz al desvelar que el actor no quería ser localizado , aumenta la preocupación en su entorno más cercano.

El actor acudía todos los años a un partido benéfico con su amigo Richy Castellanos, quien asegura no saber nada de él. “Estoy como todos, fuera de juego”, ha afirmado. “No sé dónde está, hace tiempo que no sé nada de él”, ha confesado.