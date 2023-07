Julián nos hace partícipes de su historia y cuenta que, cuando era muy pequeño, su madre le amenizaba el día con canciones de Manolo Escobar "porque estaba muy enamorada de él. Me dijo que se habían conocido en el camerino".

"No me vuelvas a hablar de este asunto, porque eso pasó hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras", fue la respuesta de su madre cuando Julián le preguntó al respecto. Nunca llegó a confesarle si era cierto o no.