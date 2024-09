Nerea Rodríguez confirma su ruptura con el DJ Hektor Mass: "Esto es muy difícil"

"Me cuesta tanto olvidarte' es una canción que me define bastante. Aunque no es cuestión de superarlo o no superarlo. Hay un cariño y un respeto por las personas que han formado parte de tu vida y más cuando son relaciones amorosas, que se comparte todo con esas personas, que te ven en tus mejores y en tus peores" confiesa la cantante. Cabe destacar que ha levantado la mano cuando se les ha preguntado quién de los seis artistas estaba soltero.