Primeras reacciones a la muerte de Mayra Gómez Kemp: Toñi Moreno y Belinda Washington, devastadas con la noticia

"A mí Mayra me ha inspirado sobre todo cuando ya la he conocido a nivel personal. Era una mujer cultísima, sabía de todo de lo que le preguntaras, pero yo la conocí en su momento más vulnerable, después de haber luchado contra dos cánceres. Cuando yo era pequeña yo jugaba a ser Mayra Gómez Kemp , yo repetía sus míticas frases del 'Un, dos, tres... responda otra vez", expresaba emocionada Toñi Moreno .

"No me esperaba esta noticia, me he enterado por vosotros. Hay que hacer homenajes a las personas icónicas que han marcado una época, pero hay que hacerlo en vida, era una grande, una profesional con un grandísimo sentido del humor. Ahora se hablará mucho de Mayra pero hubiera sido lo bonito hacerlo en vida, que ella hubiera recibido ese cariño".