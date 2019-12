Adara se ha abierto en canal con sus compañeras. La concursante se encuentra muy confundida y no tiene ni idea de que decisión tomará cuando salga del 'GH VIP 7'. "Tengo miedo de no estar segura de algo y cagarla por una parte es una locura lo que he vivido y por otra me da mucha pena", ha confesado. Mila Ximénez ha advertido a la madrileña sobre todo lo que puede perder si se decanta por Gianmarco, algo que ha hecho reflexionar a la exconcursante de 'Gran Hermano 17'.