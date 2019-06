Belén Esteban habla en directo con María Patiño antes de la boda y no pueden contener las lágrimas

Belén Esteban llegó a La Vega del Henares, la finca donde se celebrará ña boda con Miguel, y se paró a hablar en directo con ‘Socialité’. La flamante novia conversó con su amiga María Patiño y las dos acabaron emocionadas. Belén contó que, a pesar de los nervios, había dormido y descansado bien. Además, explicó que hoy es un día de sentimientos contrastados: “Lloro, río… Estoy contenta. Estos días echas de menos a la gente que no está , pero desde donde esté, estará en primera fila viéndome”.

Además, el programa quiso tener un detalle con Belén Esteban y le dio un regalo. Mientras lo abría, la novia estaba muy nerviosa y se emocionó al abrirlo: “Es un colgante de San Judas Tadeo. Me lo voy a poner. Hoy no, pero me lo voy a poner”.