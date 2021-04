Carmen Borrego pierde los nervios con un periodista tras ser pillada saltándose el cierre perimetral

Carmen Borrego se ha visto envuelta en una nueva polémica esta semana. La colaboradora se habría saltado el pasado martes el confinamiento perimetral de su localidad, Majadahonda, para irse de compras con una amiga. Según nuestras informaciones, la hija menor de María Teresa Campos no habría respetado las normas impuestas a causa de la pandemia del coronavirus y así habría quedado reflejado en unas fotografías que han llegado hasta la redacción de 'Socialité'.

Para confirmar con Carmen Borrego la información, nuestro compañero Jorge Moreno se ha puesto en contacto con ella por teléfono y la respuesta de la directora no ha podido ser más sorprendente. Carmen, en un primer momento, no ha reconocido los hechos pero más tarde ha terminado asegurando que sí estuvo en el citado centro comercial: "Sí que fui, pero sola y cuando volvía del trabajo, me salté el cierre perimetral para acudir a mi trabajo a Telemadrid y a la vuelta paré un momento a comprarme algo de ropa para el programa de 'Supervivientes' en el que colaboro los martes por la noche".