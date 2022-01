David nos ha contado que durante su carrera se sentía muy condicionado y frustrado por ocultar su condición sexual, aunque su familia y todo su entorno sí lo sabían. “No es que me prohibieran decirlo, pero me lo aconsejaban porque íbamos dirigidos a un público en su mayoría femenino”, ha dicho el cantante, refiriéndose a su etapa en Auryn.