Elena Furiase, desesperada por trabajar como actriz: su madre Lolita está preocupada

Las comparaciones son odiosas y el hecho de que Elena no tenga una lista de trabajos como actriz como su prima Alba Flores hace que muchos se fijen en ellas. Su carrera no termina de despegar, ¿por qué no consigue la hija de Lolita asentarse en el mundo de la interpretación? En los últimos dos años solo ha tenido dos pequeños papeles. “El apellido no es una garantía para ser una buena actriz”, afirma Diana Aller. Además, Lolita también habría manifestado su preocupación al respecto.