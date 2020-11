Exclusiva| Localizamos al primer novio de Isabel Pantoja: "Ella no era así, su familia la ha explotado"

"Ella tenía 14 años y yo tenía 17 (…) En aquel momento ya apuntaba maneras (…) Cuando vino venía con una mano delante y una detrás, tuvieron incluso que dejarle el vestido con el que vino a actuar en Mallorca (…) Yo estaba loquito por ella pero no me atrevía a hablarle y por ello le escribí una carta a su madre, Doña Ana, pidiendo permiso para verla (…) Su familia no se separaba de ella, cuando Isabel y yo quedábamos su madre estaba con nosotros y se sentaba entre los dos (…) Estuvimos un tiempo viéndonos, pero poco a poco se fue enfriando el tema porque yo era un simple camarero y ella aspiraba más (…) Su familia se aprovechaba de ella, tanto sus padres como sus hermanos han vivido siempre de ella y la han explotado una barbaridad, ella al principio no era así, ha cambiado mucho".