Los hijos bastardos de Samuel Eto'o, Rafael ('Los del río') y Benítez Cubero dan la cara y reclaman su sitio

Son hijos de tres personalidades muy conocidas en nuestro país, pero sienten el desprecio por parte de sus padres. El futbolista Samuel Eto'o , el cantante Rafael (de 'Los del río') y el ganadero conocido en el mundo del toro José Benítez Cubero , no quieren saber nada de estos tres hijos. Son hijos no deseados, aunque sí que están reconocidos legalmente. Os contamos sus historias.

Dee Dee do Rosario tiene una hija con Samuel Eto'o y se siente humillada por el futbolista. Así nos lo cuenta: "Me ha engañado, se ha mofado de mí y de mi hija. Se me pone la piel de gallina porque la he visto sufrir muchísimo y sigue sufriendo. Ha pasado mucho tiempo en hospitales porque tenía escoliosis múltiple... Simplemente una llamada, hubiera cambiado las cosas", confiesa, visiblemente afectada.