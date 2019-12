Las palabras de Hugo días antes de besarse con Adara: “No me veo capacitado para estar con Adara”

Sin embargo, Hugo Sierra no mencionó la demanda ni las disputas que mantiene con la madre de Adara: “Yo no impediré a la madre de Adara ver a su nieto pero no me habla y solo dice barbaridades”. Días antes de su reencuentro mostró una actitud muy distinta con Adara, a pesar de seguir enamorado de ella: “No me veo capacitado para estar con Adara”. ¿Qué pensará la concursante del comportamiento de Hugo Sierra?