Kiko Matamoros niega conocer a la presunta amante de Antonio David: "Me parece que todo es un montaje"

"No conozco a nadie que haya tenido una relación con Antonio David. Yo os juro por lo más sagrado que no tengo ni idea, ni conozco a esta señora. No sé si a lo mejor podido conocerla en algún momento pero ahora ni caigo. Pero que Antonio tuviera una relación de 15 años no me consta. Me parece que es todo un montaje y es mentira", ha dicho tajante Kiko Matamoros.