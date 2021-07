Lola, ex de Poli Díaz, lanza un desgarrador testimonio después de denunciar al exboxeador por malos tratos. Él se encuentra en prisión preventiva, abusado de amenazas y de haberle dado una paliza a su pareja, pero Lola sigue teniendo miedo porque sigue recibiendo amenazas de muerte y teme que Poli se vengue de ella: “Me decía que no me mataba porque me quería mucho”.