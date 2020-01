María Patiño, al borde de la lágrima con Benedicta Sánchez: "No he podido evitar emocionarme"

Benedicta Sánchez recibió el pasado sábado el Goya de mejor actriz revelación y dio un discurso que puso los pelos de punta a todos los asistentes a la gala. Una de las personas que no ha podido evitar emocionarse con las palabras de la actriz ha sido María Patiño, que, al ver las imágenes del evento, ha estado al borde de las lágrimas.

“Absolutamente emocionante, no he podido evitar emocionarme”, ha dicho con la voz rota. “Cuando vives tanto, no creo que nada te sorprenda (…) Hoy se habrá levantado y será un día más”, decía la presentadora.