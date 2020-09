María recuerda el día en que falleció su padre: "Me esperó más de 24 horas para irse"

María regresó a Sevilla al día siguiente: “Cuando llegué al hospital, me cogió de la mano y se fue. Es impresionante, mi padre me esperó más de 24 horas para irse”, han sido sus emotivas palabras. “Es una escena dura pero un acto de bondad por parte de mi padre. Me prometió que no se iría hasta que volviera y lo cumplió”.