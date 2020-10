Oriana hacía saltar la liebre dando a entender que Iván no tenía atracción sexual por ella y que apenas mantenían relaciones íntimas, a lo que Nagore contestaba que hace años un asesor del amor que participó en ‘MyH’ le aseguró que había tenido sexo con Iván .

Hablamos con Nacho Montes, presunto amante de Iván González

Iván ha negado por activa y por pasiva que le gusten los hombres y que este excompañero miente. Desde ‘Socialité’ nos hemos puesto manos a la obra y, tras una ardua tarea de investigación, hemos descubierto que el asesor del que Nagore habla no es otro que el estilista Nacho Montes .

El colaborador ha respondido a la llamada de ‘Socialité’ y, muy enfadado, ha pedido que no se le meta en este tema, pero sin embargo no ha confirmado ni desmentido. ¿Significa esto que efectivamente tuvo algo con el ex de Oriana?