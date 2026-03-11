Natalia Sette 11 MAR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' imcumple, supuestamente, la famosa 'Ley Influencer' y le llega una carta de aviso

Susana Molina se sincera y muestra su mayor complejo

Susana Molina recibe una carta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y lo comparte a través de sus redes sociales. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido tomarse la situación con humor, aunque también ha querido dejar claro que detrás de todo hay un tema serio relacionado con la conocida como ‘Ley Influencer’ .

La creadora de contenido, que acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales , compartió varios ‘stories’ en su cuenta de Instagram en los que mostraba el documento recibido. Con su característico tono irónico, Susana comenzó explicando la situación de una manera muy peculiar.

“Esta soy yo y esto es la palabra publi y esto es una carta de consumo”, ha dicho en el vídeo mientras enseña el documento ante la cámara. En el ‘storie’ también aclara que la carta procede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo encargado de supervisar, entre otras cosas, el cumplimiento de la normativa publicitaria en internet.

La influencer explicó que la notificación estaría relacionada con una publicación antigua en la que, según parece, no habría identificado correctamente el contenido como publicidad. “Ya sé que se pone en el copy y al principio, pero esta publicación es de hace muchos meses y tengo muchas opiniones que no puedo dar por aquí”, ha explicado.

Lejos de alarmarse, Susana Molina decidió tomarse el asunto con humor y anunció que dará todas las explicaciones a través de otra plataforma. De hecho, la influencer ha preparado un montaje en tono cómico en el que aparece como si estuviera grabando desde una cárcel, bromeando sobre las posibles consecuencias de la situación.

Un contenido que, según ha adelantado, formará parte de un vídeo más largo en su canal de YouTube en el que explicará con detalle lo ocurrido. “En YouTube si. Capítulo 1: Cárcel”, pone en un cartel colgado en los barrotes.

En los últimos meses, la llamada ‘Ley Influencer’ ha puesto el foco en la obligación de los creadores de contenido de identificar claramente cuándo una publicación tiene fines publicitarios. La normativa busca evitar confusiones entre los seguidores y garantizar que los usuarios sepan cuándo un producto o servicio está siendo promocionado.

Por ello, muchos influencers han tenido que adaptar la forma en la que presentan sus colaboraciones con marcas, señalando de forma explícita si se trata de publicidad, contenido patrocinado o enlaces de afiliación. Mientras tanto, Susana Molina prepara un video para explicar en profundidad por qué creen que ha incluido la ‘Ley Influencer’. Un video que sus seguidores esperan con ansias tras la publicación de la carta recibida por la creadora de contenido.