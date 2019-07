Omar asegura que va a ir al cumpleaños de Isabel Pantoja aunque no esté invitado

Hay cambios de última hora en el cumpleaños de Isabel Pantoja, celebrado en Cantora. Según 'Socialité, Omar ha dejado claro que va a ir a la celebración a pesar de que no esté invitado. Anabel Pantoja confirmó que Omar no estaba invitado por no poner en un compromiso a Isa Pantoja y su novio Asraf. El triángulo amoroso entre Isa, Omar y Asraf podría desencadenar un conflicto en el cumpleaños de Isabel Pantoja, por lo tanto la tonadillera ha tomado la decisión de no invitarlo.