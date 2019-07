El monumental enfado de Paula Echevarría con los medios: "Lo que hay que aguantar"

Tras la noticia de su supuesta boda con Miguel Torres , Paula Echevarría estalla contra los medios en plena vía pública en un tono nada amigable: "No sé de donde co** ha salido esa gilipollez". La actriz asegura que no se casa y dice estar cansada de aguantar todas las noticias falsas que se publican sobre ella: "Lo que hay que aguantar, madre mía, que uno se levante por la mañana tan tranquilo y que a un tonto le haya dado por inventarse una movida..."

Paula desmiente con rotundidad la noticia: "No me caso señores, no me caso". Estos rumores han provocado que la tensión entre ella y la prensa vaya en aumento: "Tener que comerme esto sin comerlo ni beberlo manda narices..."