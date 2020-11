Los Rivera mienten: la prueba de que Paquirri no quería separarse de Isabel Pantoja

"La única mujer a la que he perseguido, la única mujer que me ha servido de aliciente a la hora de torear ha sido la gorda, es la única mujer de la que me he enamorado en mi vida (…) Maribel fue virgen al matrimonio , lo quisimos así los dos, es una cosa muy íntima. Precisamente, una de las cosas que más me gustó de ella fue su ingenuidad, su inocencia, su falta de experiencia con los hombres".

Paquirri negó haber sido infiel a Isabel Pantoja

"La belleza de Maribel me entró por los ojos y me pasó que me quitó el 'sentío', lo que nunca me había pasado antes, la tengo en mi mente hasta cuando me pongo delante del toro (...) Esos ojos, ese pelo, ese cuerpo (...) Cuando la miraba dar el pecho a nuestro niño, cuando me enredo en su pelo por la mañana, cuando comemos huevos con papas en la cocina (...) Yo soy un hombre sin grandes necesidades sexuales, mientras estuve con Carmen no estuve con ninguna otra mujer, dicen que soy machista pero no, yo solo le exijo a una mujer lo mismo que doy (...) Hubo épocas en mi vida en las que me sentí muy solo, pero ahora con Isabel es distinto".