Los vecinos de Mónica Cruz dan la voz de alarma: "No damos crédito a lo que ha hecho con su perra"

Los vecinos de la actriz Mónica Cruz han dado la voz de alarma. Hasta la redacción de 'Socialité' han llegado unas "perturbadoras" imágenes de la hermana de Pe junto a su perrita , unas imágenes que los vecinos de Mónica "no saben ni cómo describir" .

Mónica Cruz vive en un barrio de Móstoles y ha sido precisamente allí donde la actriz ha sido pillada haciendo algo que ha dejado a los que la han visto ojipláticos. Al parecer la perra de Mónica es la niña de los ojos de la actriz hasta el punto de que durante sus largos paseos Mónica carga con el animal todo el tiempo: "No la suelta en ningún momento, la lleva todo el tiempo en brazos y no toca ni el suelo ".

Pero el afán de protección de Mónica con su perrita no acaba ahí: "Nadie puede ir cerca de ellas porque si no la perra se pone a ladrar sin parar, iban con una amiga de la actriz y esta chica tenía que ir varios pasos por detrás para no molestar a la pequeña Raven", contaba para nuestra redacción una de las vecinas de Mónica.