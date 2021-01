Yurena recuerda a su madre mientras cocina un roscón de Reyes: "Pensé que no se iba a morir todavía"

La cantante no ha podido evitar emocionarse al hablar de su madre en unas fiestas tan entrañables como estas. "Perder a alguien a quien amas con toda tu alma es un dolor indescriptible e irreparable. Me acuerdo de ella todos los días, a todas horas, cada minuto. Pensé que duraría más tiempo, que no se iba a morir todavía", ha explicado con total sinceridad.