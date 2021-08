Miguel Frigenti visitó en la tarde del martes ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , y protagonizó una fortísima discusión con Amor Romeira . Cuando el colaborador de ‘Sálvame’ se marchó, la ex de ‘Gran Hermano’ estaba muy tocada. Se desahogó haciendo algunas llamadas de teléfono, pero cuando llegó la hora de cenar, buscó el apoyo de su compañero, Iván Díaz.

“ Qué angustia, tengo una ansiedad…” , le dijo Amor al extronista. Él intentó calmarla con un abrazo: “Ya está, ya lo has debatido, ya lo has tratado (…) Las discusiones es lo que traen: nerviosismo, ansiedad, malestar, de todo”.

Hay otro tema que tiene preocupada a Amor y es la posible salida de Iván del pisito. El extronista tiene que ponerse la segunda dosis de la vacuna del coronavirus y su compañera no quiere que se vaya. “Encima a ti te toca la vacuna, no sabemos qué va a pasar contigo. Yo no puedo más”, le dijo. Él le quitó importancia al asunto.