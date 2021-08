Amor se ha sincerado con un amigo por teléfono y le ha dicho lo que siente por Iván

Amor, a un amigo, de Iván: “Me estoy divirtiendo mucho con Iván, es muy simpático”

Amor, de Iván: “Lo único que no me gusta es que se mezcla con gentuza”

Amor Romeira parece que se ha adaptado a la perfección al pisito de ‘Solos: on the beach’, reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en mitele PLUS, en su primer día como inquilina.

Además, Amor ha congeniado al 100% con su compañero Iván Díaz y no lo ha ocultado en ningún momento. La artista y colaboradora se sinceraba con un amigo en una llamada por teléfono, y con Iván delante.

“Me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo mucho con Iván, es muy simpático, me está haciendo la convivencia agradable. ¿Qué si hay ‘feeling’? sí, me llevo bien con él”, aseguraba. “Es que, si no, ya sabes como soy yo, hago la cruz enseguida, y el pobre tiene que abandonar, le hago la vida imposible”, explicaba.