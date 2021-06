Cuando abuela y nieta se separaron, la Mari, que no se corta ni un pelo, se lanzó a regañar a Dani por su actuación en ‘Solos’. “¡ Eres un gandul, no haces nada !”, le increpó. El eterno estudiante de arquitectura intentó defenderse: “Pero si no paro, estoy todo el día trabajando”. La abuela de Ari no lo ve así y se lo dejó muy claro.

En ese momento Fortu intervino en la conversación y le dijo a su madre que no dijera nada de momento, que acababa de entrar al pisito y que ya tendría tiempo más adelante. Pero la Mari no estaba de acuerdo: “No me sale de los cojo***. Le tengo que decir lo que siento”, se explicó. Además, prefería hacerlo cuanto antes para que no se le olvidara nada.